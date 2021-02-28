فى عيد ميلادها.. كيف أبكت عائشة الكيلاني الراحل نور الشريف







تحتفل اليوم الفنانة عائشة الكيلانى بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد شهر فبراير، وقد اشتهرت في السينما بأدوار المرأة غير الجميلة، خفيفة الظل، التي تقبل كل شيء بصدر رحب، وعملت بين التليفزيون والمسرح والسينما.وحصلت على بكالريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1987.









وقالت عائشة الكيلانى فى إحدى الحوارات الصحفية، "بكى الفنان نور الشريف فى أحد المشاهد التى جسدتها حين سألنى عن ابنى فقلت له «سهم الموت أخطأنى وأصابه»، ودار بيننا حوار حول الموت، وكلما رأيت هذا المشهد أبكى حتى الآن لأننى تقمصت شخصية الأم العجوز التى فقدت ابنها".







يذكر أن عائشة الكيلاني عملت في مسرحيات عديدة، منها: البرنسيسة، ومن المسلسلات عصفور النار، والبحث عن عروسة.حصلت الكيلاني على بكالوريوس المعهد العالي للخدمةالاجتماعية عام 1976، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1987.