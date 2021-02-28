أستاذ مناعة بنيوجيرسي يكشف الفرق بين طفرات كورونا (فيديو)

قال عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون بنيوجيرسي، الفرق بين طفرات كورونا البرازيلية والبريطانية والجنوب أفريقية وكيفية تعامل الجهاز المناعي معها.





وأضاف "خضر" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن طفرتي كورونا البريطانية والجنوب أفريقية سريعة الانتشار أكثر من السلالة الأولى للفيروس.





وأضاف أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون بنيوجيرسي، أن أخطر طفرات فيروس كورونا هي البرازيلية لأنها تقلل من قدرة الجهاز المناعي للتعرف على الفيروس وهذا أمر خطير، لعدم معرفة ما إذا كانت الأمصال ستكون قادرة على التأثير في الفيروس أم لا ولكن حتى الآن لم يتم التأكد من عدم فعالية الأمصال في هذه الطفرات.





هذا و أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 140460 حالة حتى أمس.





وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 588 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 181829 حالة من ضمنهم 140460 حالة تم شفاؤها، و10639 حالة وفاة.



