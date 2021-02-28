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ضبط أب ونجله شكلا "عصابة" للاتجار بالمخدرات في قليوب

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:27 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
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وجهت أجهزة الأمن بالقليوبية، ضربة لتجار المخدرات، بقسم ومدينة قليوب، حيث نجحت إدارة البحث الجنائي في ضبط عصابة المعلم سيد، وولده، لبيعهما المخدرات علنا في "دولاب" مخدرات بمحل إقامتهم بمدينة قليوب، لتوزيع المخدرات على الشباب العاطلين بالمدينة.

وجرى القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد مصطفى دياب رئيس وحدة مباحث قسم شرطة قليوب، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية بقيام أب وابنه، بالاتجار في المواد المخدرة، وخاصة مادة الحشيش بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات، وعمل كمائن ثابتة ومتحركة، وعقب استصدار إذن النيابة العامة ونفاذًا له، برئاسة الرائد مصطفي دياب، والنقيب أحمد العزازي، والنقيب جمعة فؤاد والقوة المرافقة لهم، أسفرت عن ضبطهما، وكان بحوزتهم كميات من الحشيش ونصف اسطوانة "هروين"، وبرشام، وبندقية خرطوش، ومبلغ مالي وهاتفين محمولين، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

وتبين أن الأول وهو "سيد.أ."، 44 عاما، عامل، يقيم في حارة سيدي منصور دائرة قسم قليوب، سبق اتهامه في قضايا " مخدرات - شروع في قتل"، وابنه "عزام. س" 20 عاما، عامل، سبق اتهامه في قضايا "مخدرات - اغتصاب"، واعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي لترويج المواد المخدرة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة والهواتف وسيلة الاتصال على عملائهم المتعاطين والسلاح الناري للدفاع عن النفس.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى العرض على النيابه للتحقيق وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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