Advertisements

جرحى الثورة التونسية يتحدون مسيرة النهضة الإخوانية

السبت 27/فبراير/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
Advertisements

تحدى العشرات من المعتصمين من جرحى الثورة التونسية وأهاليهم المسيرة الضخمة لحركة النهضة الإخوانية اليوم السبت، ونزلوا الى الشارع الرئيسي وسط العاصمة للمطالبة بنشر القائمة الرسمية المتأخرة للمتضررين والضحايا الذين سقطوا برصاص الأمن، خلال الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل 10 سنوات.

ووقف جرحى الثورة على بعد نحو 200 متر من تجمع حاشد لأنصار حركة النهضة في شارع محمد الخامس، حيث نصب الحزب الأكبر في البلاد منصة ألقى من فوقها زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي كلمة أمام الجموع التي قدمت لدعم البرلمان في ظل أزمة سياسية ودستورية تعصف بالبلاد.
 
وتجمع العشرات من الجرحى وبعضهم يتوكأ على عصا والبعض الآخر على كرسي متحرك، في الجزء المفتوح من شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي الذي حظرت الشرطة التظاهر فيه وأغلقت أغلب مداخله، وتفصلهم حواجز حديدية وعدد كبير من رجال الشرطة للحيلولة دون تقدمهم إلى تجمع حزب حركة النهضة في شارع محمد الخامس على الجهة المقابلة.

وردد المحتجون الغاضبون شعارات مناوئة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وحمل جريح على كرسي متحرك لافتة كتب عليها "تسقط شرعيتهم المزيفة أمام دماء جرحى الثورة وشهدائها". وحمل جريح آخر لافتة "الثورة مستمرة".

وقال مسلم قصد الله الذي فقد رجله في أحداث الثورة وسط نفر من النشطاء: "نحن هنا يحركنا دافع الدم. قدمنا لهم الديمقراطية بفضل هؤلاء (الجرحى). فبماذا يحتفلون اليوم. نحن هنا نمثل الجرحى والشهداء ونطالب بتطبيق القانون وإلا فنحن مستعدون لإكمال الثورة".

ويطالب المحتجون منذ سنوات أساساً بنشر القائمة الرسمية التي تحمل أسماء الجرحى والضحايا الذين توفوا أثناء قمع الشرطة لأحداث الثورة في نهاية 2010 وبداية 2011.

وسيسمح نشر القائمة في الجريدة الرسمية بحصول المتضررين وأهاليهم على التعويضات المستحقة والمتأخرة. لا سيما وأن أغلبهم ينحدر من عائلات فقيرة.

وتطلب تحديد القائمة من قبل لجنة مختصة سنوات من التدقيق والبحث قبل اعتبار نحو 100 شهيد و600 جريح رسمياً من بين ضحايا أعمال القمع في الاحتجاجات.

وكان يفترض نشر القائمة بعد تأجيلها لأكثر من مرة في الذكرى العاشرة لسقوط حكم بن علي يوم 14 يناير (كانون الثاني) ولكن جرى تأجيلها مرة أخرى إلى شهر. ويعتصم نحو 30 جريحاً في مقر الهيئة.
 
وقال وائل قرافي الذي يقف على قدم واحدة وسط الوقفة الاحتجاجية، "نزلنا الى الشارع بشكل قانوني لم نحصل على دعم من الأحزاب أو تمويل..نطالب بتطبيق القانون وحقوقنا من هؤلاء. نشر القائمة سيعني هذا أن الدولة تعترف بثورة حصلت في هذا البلد وأن هناك من ضحى بدمه".

فقد قرافي رجله برصاص الأمن في الاحتجاجات التي شهدتها القصرين غرب تونس في يناير (كانون الثاني) 2011 وهو يعتصم في العاصمة مع نحو 30 آخرين من الجرحى، الذين قدموا من مناطق فقيرة من عدة ولايات. وقال إنهم لن يفكوا الاعتصام قبل نشر القائمة.

وأردف بغضب في حديثة: "كانوا في السجون (السياسيون) وخرجوا للانتقام من الشعب.. تسببوا في تسفير الكثير من الشباب الى مناطق النزاعات ووفاة الكثيرين في البحر غرقاً وفي الزج بالكثير منهم في السجون. لقد أحرقوا الثورة والبلد".

وقدمت الدولة دفعات مالية من التعويضات ولكن المحتجين الذين بدأوا اعتصاماً مفتوحاً منذ أكثر من شهرين في "مقر الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية" التابعة لرئاسة الحكومة، يطلبون تأمين حياتهم الاجتماعية المتدهورة اليوم بسبب العاهات الجسدية الملازمة لهم والتي أقعدتهم عن العمل.

أخبار تهمك

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم: أجهزة سيادية ترصد "مافيا" تسريب الامتحانات وسنواجهم (فيديو)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. بدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا

منذ 34 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش بالدوري

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مبابي يهدد نجم ريال مدريد

منذ 40 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 6 ساعات

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ ساعتين و 46 دقيقة

نجم الزمالك يعطي القلعة البيضاء الفرصة الأخيرة لتجديد عقده

منذ ساعتين

وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم"

منذ حوالي 3 ساعات

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. بدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

11:03 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

08:51 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»