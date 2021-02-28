نشرة أخبار الدقهلية السبت 2021/2/27.. وضع حجر أساس مشروع تحيا مصر

شهدت محافظة الدقهلية، يوم السبت العديد من الأحداث في مختلف مدن المحافظة، وتقدم بوابة الفجر في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة:





وزير النقل ومحافظ الدقهلية يدشنان مشروع تحيا مصر المنصورة

شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ونواب مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة لحظة إطلاق مشروع تحيا مصر المنصورة.





وخلال اللقاء تم استعراض الخطوات التنفيذية لتفيذه، والذي يعتبر واحدًا من أكبر المشروعات التنموية الخدمية الترفيهية السكنية الادارية على مستوى الجمهورية وذلك بأرض الهابى لاند بالمنصورة.





حيث يقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136000 متر مربع ويضم عدد من المشروعات تشمل ( مشروع المنصورة جيت علي أرض طلخا ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة وبرج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية ومشروع المنصورة جراند علي أرض الثلاجة وهو عبارة عن اثنين برج تجاري اداري سكني، ومشروع المنصورة بلازا أعلي أرض الهابي لاند وسكن ونادي السكة الحديد ويتكون من مركز طبي إداري إستثماري وأبراج سكنية و2 فندق 4 نجوم وتطوير حديقة عروس النيل، وكذا مشروع المنصورة داون تاون علي أرض الفرنساوي وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وابراج سكنية.





رئيس جامعة المنصورة يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)

بدأت امتحانات للفصل الدراسي الأول بكليات جامعة المنصورة اليوم السبت، وسط إجراءات احترازية مشددة بدءا من بوابات التعقيم الذاتي للطلاب اثناء دخولهم من بوابات الجامعة والتأكيد على ارتداء الكمامة والكشف على الطلاب عند دخول قاعات الامتحانات بواسطة كواشف الحرارة وتواجد أطقم طبية كل كلية.





وتفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة الإجراءات الاحترازية بحرم الجامعة والبوابات وأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الهندسة والصيدلة رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، الدكتور منال عيد عميد كلية الصيدلة.





وشدد رئيس الجامعة خلال الجولة على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والكشف على الطلاب قبل دخول قاعات الامتحانات وتحويل أي طالب يعانى من أعراض صحية الى مستشفى الطلبة، مؤكدا أن الجامعة وفرت كافة مستلزمات التعقيم انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة المستمر ‏ علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى والتي قد اتخذتها إدارة الجامعة منذ بداية الجائحة وعدم التهاون في هذه الإجراءات للتصدي والوقاية من فيروس كورونا المستجد.





خطة "صحة الدقهلية" لتأمين امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)

كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن أن مديرية الصحة بالدقهلية قامت بوضع خطة لتأمين سلامة وصحة الطلاب أثناء أدائهم الامتحانات والذين يزيد عددهم عن مليون طالب بالمدارس الخاضعة لإشراف الإدارات الصحية وتوفير كافة الاستعدادات لتأمين لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بمراحل التعليم المختلفة بجميع مدارس القرى بالمحافظة والبالغ عددها حوالي 2700 منشأة تعليمية.





وأضاف مكي، أنه تم الدفع ب 2203 ممرضه وفريق من 18 منسقًا للمتابعة اليومية والابلاغ اليومي والفوري بجميع الحالات والاشراف الصحي لجميع المتواجدين من الطلاب والعاملين بالمدارس التابعة للإدارات الصحية.





وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد جاهزية مركز إعطاء لقاح الكورونا بمستشفى المنصورة العام الجديد





قام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يرافقه وكيل المديرية للطب الوقائي ووكيل المديرية للطب العلاجي بتفقد المكان الجارى تجهيزه لتطعيم المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بلقاح فيروس كورونا المستجد والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية ومطابقتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها والتأكد من توافر اماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الاولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.





كما أشار مكي إلى أنه سيتم البدء في مرحلة تطعيم كبار السن والمواطنين الأكثر عرضة للاصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الاورام ونقص المناعة ومرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب والقساطر المخيه.



