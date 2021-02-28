عاجل.. بدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا

أطلقت قبل لحظات وزارة الصحة موقعها الرسمي للتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا وذلك بعد إتاحة الموقع للتسجيل لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





هذا ويصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 181241 حالة من ضمنهم 139927 حالة تم شفاؤها، و10590 حالة وفاة.



