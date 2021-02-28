Advertisements
عاجل.. بدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا
الأحد 28/فبراير/2021 - 12:06 ص
شيماء حسن
Advertisements
أطلقت قبل لحظات وزارة الصحة موقعها الرسمي للتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا وذلك بعد إتاحة الموقع للتسجيل لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
هذا ويصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 181241 حالة من ضمنهم 139927 حالة تم شفاؤها، و10590 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements