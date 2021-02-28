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ميدو مستشارا فنيا لنادي بيراميدز

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:03 ص
ميدو
ميدو
محمد زويد
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أعلن المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز إتمام الاتفاق مع الكابتن أحمد حسام "ميدو"، لتولي منصب المستشار الفني للنادي خلال المرحلة المقبلة.

أوضح الرئيس التنفيذي أن الاتفاق مع ميدو لتولي منصب المستشار الفني، يأتي في ظل الخبرات التي يتمتع بها النجم الكبير خلال مشواره كلاعب ومدرب.

كما تم الاتفاق مع ميدو على أن يكون قائما بأعمال المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، بجانب مسئوليته الفنية.

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ميدو مستشار فني رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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