حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 28/ 2/ 2021 في جمهورية مصر العربية





كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، حيث تكون مائلة إلى الدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية.





حالة الطقس اليوم





وأوضحت الأرصاد في بيانها، أن حالة الطقس غداً الأحد ستكون مائلة للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، ويكون الطقس معتدلاً على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.





درجات الحرارة المتوقعة





وأشارت الهيئة إلى أن الطقس يكون دافئاً على جنوب سيناء ورياح نشطة، مائل للدفء على شمال الصيعد، وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ويكون الطقس مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، خلال ساعات النهار.





حالة الطقس المتوقعة اليوم





وتتوقع الأرصاد الجوية أن الطقس ليلاً سيكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، بارداً على جنوب سيناء، شديدي البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





سقوط أمطار خفيفة





وأضافت: "من المنتظر أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا".





شبورة مائية





كما توقعت الأرصاد أن تنتشر الشبورة المائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ونشاط للرياح في جنوب سيناء.





درجات الحرارة المتوقعة غداً في جمهورية مصر العربية



