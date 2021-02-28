"صحة البحر الأحمر": جاهزون بـ 249 فرقة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جاهزية مديرية صحة بالمحافظة، للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، اعتبارا من صباح اليوم الأحد، وحتى 3 مارس المقبل، بـ240 فرقة ثابتة ومتحركة، بجميع مدن المحافظة، مؤكدا على تدريب الفرق الثابتة والمتحركة وتعليق اللافتات بالميادين والشوارع وعمل الدعاية الإعلامية للحملة بجميع مدن محافظة البحر الأحمر.





وقال "مرعي" إن الحملة تستهدف تطعيم 69263 طفلا بمحافظة البحر الأحمر، بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين في مصر، بغض النظر عن جنسياتهم، مشيرا إلى تخصيص "240 "فرقة ثابتة ومتحركة، بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحى بالمديرية، والإدارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة لتنفيذ الحملة القومية، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.



