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"صحة البحر الأحمر": جاهزون بـ 249 فرقة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جاهزية مديرية صحة بالمحافظة، للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، اعتبارا من صباح اليوم الأحد، وحتى 3 مارس المقبل، بـ240 فرقة ثابتة ومتحركة، بجميع مدن المحافظة، مؤكدا على تدريب الفرق الثابتة والمتحركة وتعليق اللافتات بالميادين والشوارع وعمل الدعاية الإعلامية للحملة بجميع مدن محافظة البحر الأحمر.

وقال "مرعي" إن الحملة تستهدف تطعيم 69263 طفلا بمحافظة البحر الأحمر، بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين في مصر، بغض النظر عن جنسياتهم، مشيرا إلى تخصيص "240 "فرقة ثابتة ومتحركة، بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحى بالمديرية، والإدارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة لتنفيذ الحملة القومية، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن التطعيم آمن ومجاني لرفع مناعة الأطفال، في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، َفي إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، والخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

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شلل الأطفال الفجر التطعيم البحر الأحمر

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