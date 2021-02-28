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مهرجان برلين السينمائي الـ71 ينطلق في هذا الموعد "أونلاين" بسبب كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:19 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تنطلق النسخة الـ71 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، الاثنين المقبل، على نطاق محدود للغاية، إذ سيتم بثه لجمهور مختار من الصحفيين والمتخصيين في مجال صناعة السينما، بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال مدير مكتب أوروبا في مجلة "ذا هوليوود ريبورتر" وأحد الصحفيين المخضرمين في مهرجان برلين، سكوت روكسبورو، إن مهرجان برلين "أكثر المهرجانات شعبية في العالم ويستمد حياته من جمهوره من الآلاف الذين يذهبون لمشاهدة الأفلام في برلين"، لذا فإن مهرجان العام تلقى "ضربة قوية"، بحسب وكالة "رويترز".

وأقيمت نسخة المهرجان للعام الماضي بصورة طبيعية، وذلك قبل أن يضرب الوباء أوروبا ليجبر دور العرض السينمائي على إغلاق أبوابها إلى جانب معظم الأماكن العامة الأخرى.

وسيدعى العامة لحضور العروض التي تقدم في مهرجان هذا العام، في شهر يونيو/ حزيران المقبل، إذ تأمل السلطات في أن تسمح التطعيمات بلقاح كورونا لدور العرض السينمائية بأن تعيد فتح أبوابها.

ومعظم الأفلام الـ15 التي تتنافس في مهرجان هذا العام للفوز بجائزة الدب الذهبي إما جرى إنتاجها خلال فترات الإغلاق أو بينها على يد منتجي أفلام يقول روكسبورو إنهم أظهروا "براعة منقطعة النظير" في العمل.

ومن بين الأفلام المتنافسة الفيلم الكوميدي "Next Door" الذي يتناول السفر وحياة المدن والشهرة، وفيلم "I’m Your Man" الذي يقوم فيه الممثل البريطاني دان ستيفنز بدور روبوت.

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