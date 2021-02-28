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عاجل .. ننشر رابط الحصول على لقاح فيروس كورونا بعد انطلاق مرحلة التسجيل

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:11 ص
لقطة من الموقع
لقطة من الموقع
منى صموئيل
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انطلق منذ قليل الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا من قبل وزارة الصحة والسكان، حيث حددت الوزارة الفئات المستحقة للحصول على اللقاح بعد الأطقم الطبية التي انتهت الوزارة منها في كافة مستشفياتها ومستشفيات القوات المسلحة وكذلك الجامعية.

وسيكون الموقع مفتوحًا لكافة الفئات المختلفة للمواطنين، ويتم إدخال البيانات من قبل المواطنين بداية من الاسم الرباعي والرقم القومي والهاتف المحمول والمحافظة والأوراق الطبية في حالة وجود مرض معين، ثم بعد ذلك سيتم مراجعة كافة البيانات من خلال فريق متخصص، فتقوم الوزارة بإرسال رسالة نصية للإبلاغ عن موعد ومكان التطعيم.

وفي حال تعثر المواطنين التسجيل علي الموق خصصت وزارة الصحة السكان مكتبًا في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، حتى تضمن الوزارة تسجيل المواطنين كافة للحصول على اللقاح والعمل على الحد من انتشار العدوى من خلال تطعيم أكبر فئة ممكنة من المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل يكون على موقع الإلكتروني المخصص للتسجيل ويمكنك الذهاب إليه من هنا.

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