أمطار خفيفة وشبورة.. تعرف على توقعات الأرصاد بشان حالة الطقس اليوم





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في نشرتها اليومية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد الموافق الـ28 من فبراير 2021، في كافة محافظات جمهورية مصر العربية.





حالة الطقس خلال ساعات النهار





وقالت الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم س تكون مائلة إلى الدفء نهارًا، وتكون شديدة البرودة ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية، مشيرةً إلى أن الطقس على القاهرة سيكون مائلاً للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، ويكون الطقس معتدلاً على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.





حالة الطقس في سيناء





وأشارت "الأرصاد"، إلى أن الطقس يكون دافئاً على جنوب سيناء ورياح نشطة، مائل للدفء على شمال الصيعد، وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ويكون الطقس مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، خلال ساعات النهار.





حالة الطقس خلال ساعات الليل





وأضافت: "ويكون الطقس ليلاً شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، بارداً على جنوب سيناء، شديدي البرودة على شمال وجنوب الصعي، حيث يتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا".





شبورة مائية على الطرق الزراعية





وتابعت: "وتنتشر الشبورة المائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ونشاط للرياح في جنوب سيناء".



