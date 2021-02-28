سجل الآن.. "الصحة" تكشف خطوات الحصول لقاح كورونا بعد فتح الموقع الالكتروني

كشف محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، الخطوات الواجب إتباعها من أجل التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا.





وقال "عبدالفتاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن الموقع بالفعل بدء منذ دقائق تلقي تسجيل طلبات الحصول على اللقاح بالنسبة للمواطنين فوق سن الستين وأصحاب الأمراض المزمنة من سن الأربعين.





وأضاف وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، أنه يمكن الآن للمواطنين الراغبين في التسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني وبدء التسجيل وتحميل الشهادات الطبية اللازمة لتوضيح حالته المرضية وأحقيته لتلقي اللقاح ومن ثم سيحصل على كود سيتم متابعة موعد تلقيه للقاح قبل أن يتم إرسال رسالة له بموعد تلقي اللقاح ومكانه.



