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رئيس مصنع 200 الحربي: لدينا بحوث في جميع المجالات

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:15 ص
رفيق رزق
رفيق رزق
داليا الحسين
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قال المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع انتاج واصلاح المدرعات 200 الحربي: "لدينا بحوث علمية في جميع المجالات عسكرية وغير ذلك، بالإضافة لوجود أكاديمية الإنتاج الحربي وهي كلية الهندسة جميع مشاريعها تكون في جميع مصانع الإنتاج الحربي ولنا نصيب كبير من هذه المشاريع".

وأضاف "رزق"، في حوار خاص مع الإعلامي مصطفى المنشاوي مقدم برنامج "ابن مصر" على شاشة فضائية المحور، أن المصنع يؤمن العاملين بكافة وسائل الأمن الصناعي، ووسائل الأمان.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تدعمنا ولا تبخل علينا بأي شيء.

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مصنع 200 الحربي بوابة الفجر الفجر

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