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رئيس مصنع 200 الحربي: العقول المصرية الأفضل في العالم

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات 200 الحربي، إن وزير الإنتاج الحربي يهتم بشكل خاص بمركز التميز العلمي الذي يعد جزءًا من الإنتاج الحربي، وأيضا بالشباب، مضيفا:" رؤساء مجالس الإدارة جميعهم من الشباب".

وأضاف "رزق" فى حوار خاص مع الإعلامي مصطفي المنشاوي مقدم برنامج "ابن مصر" على شاشة فضائية المحور، أن الشباب يضعون التصميم الأساسي للمنتج، ومركز التميز العلمي يقوم بهذا الدور بالتعاون مع المصانع لكيفية عمل تصميم لمنتج حربي مؤثر ومطابق للتكنولوجيا العالمية، ليتحول من مرحلة التصميم إلى الإنتاج.

وأكد  رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات 200 الحربي، أن أبواب المصنع والإنتاج الحربي جميعها مفتوحة أمام الشباب ومن يقومون بعمل المشاريع، مضيفا:" مفيش حد أحسن من الشباب المصري، ومفيش عقول في العالم أفضل من العقول المصرية".

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