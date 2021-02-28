بالصور.. كيفية التسجيل بالموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا بعد انطلاقه

انطلق منذ قليل الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا من قبل وزارة الصحة والسكان، حيث حددت الوزارة الفئات المستحقة للحصول على اللقاح بعد الأطقم الطبية التي انتهت الوزارة منها في كافة مستشفياتها ومستشفيات القوات المسلحة وكذلك الجامعية.





وتستعرض " الفجر "، من خلال هذا التقرير كيفية التسجيل بالموقع:





الخطوة الأولى:

يتم الدخول لرابط الموقع الإلكتروني وتسجيل بياناتك كاملة واختيار فئة التطعيم وهي أصحاب أمراض مزمنة أو كبار سن، ويمكنك الدخول على الموقع من هنا





الخطوة الثانية:

تسجيل الاسم رباعي والجنسية والنوع والرقم القومي وتاريخ الميلاد وكذلك تسجيل رقم الهاتف أو الرقم الخاص بتطبيق واتس آب حتى تتمكّن الوزارة من إرسال رسالة لك بموعد ومكان التطعيم في حال اختيارك لتلقي اللقاح.





الخطوة الثالثة:

لابد من تسجيل المحافظة الساكن فيها بدقة لأن الرسالة ستأتي لك بتلقي اللقاح في المحافظة الذي قمت بالتسجيل عليها ولا يجوز تغيرها وكذلك المركز أو الوحدة المخصصة لك.





الخطوة الرابعة:

بعد ذلك ترسل التقرير الطبي الخاص بك حتى تتمكن الوزارة من الاطلاع على لتقرير الطبي وتقر بأنك من مستحقي التطعيم.





الخطوة الخامسة: