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فى عيد ميلاد عائشة الكيلاني.. تعرف على الموقف الكوميدي الذى جمعها بالزعيم عادل إمام

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحتفل اليوم الفنانة عائشة الكيلانى بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد شهر فبراير، وقد اشتهرت في السينما بأدوار المرأة غير الجميلة، خفيفة الظل، التي تقبل كل شيء بصدر رحب، وعملت بين التليفزيون والمسرح والسينما.وحصلت على بكالريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1987.


وقالت فى إحدى الحوارات الصحفية، "اشتغلت مع ناس كتير من التقال ولا أخاف من مواجهة أى فنان، أترك نفسى للشخصية وأعيشها بكل تفاصيلها، والفنان الوحيد اللى طلبت أقابله قبل التصوير كان الزعيم عادل إمام، وذلك قبل مشاركتى فى فيلم المنسى وكنت أقوم فيه بدور شقيقته، وكنت قبله شاركت فى فيلم الإرهاب والكباب ولكن لم تجمعنى به مشاهد، وفى فيلم المنسى ذهبت له فى التصوير قبل أن أبدأ مشاهدى، وسأل مين اللى جاية دى؟، قلتله أنا عائشة الكيلانى، فقال لى "هو أنا كل مرة أشوفك بوش وشكل مختلف، وقلت له أنا خايفة منك، فقال ده أنا اللى أخاف منك".

يذكر أن عائشة الكيلاني عملت في مسرحيات عديدة، منها: البرنسيسة، ومن المسلسلات عصفور النار، والبحث عن عروسة.حصلت الكيلاني على بكالوريوس المعهد العالي للخدمةالاجتماعية عام 1976، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1987.

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