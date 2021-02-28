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اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح دورة تدريبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:22 ص
نييفين القباج وزيرة التضامن
نييفين القباج وزيرة التضامن
آيات عامر
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تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح الدورة التدريبية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

يأتي ذلك بحضور الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفير سيفند أولينج، سفير مملكة الدنمارك بمصر، ولوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، مكتب مصر الهلال الأحمر المصري، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وتقام الفعالية بمقر وزارة التضامن الإجتماعي بالعجوزة في تمام الساعة العاشرة، صباح اليوم الأحد.

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