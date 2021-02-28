يضم أكبر فاترينة عرض بالعالم.. تعرف على متحف التمساح (صور )

تعتبر مصر واحدة من اغنى الدول في العالم بالمتاحف المتنوعة والتي أعتنت الدولة إنشائها ونشرها لتلبي حاجة المواطنين الثقافية في مختلف النواحي سواء الأثرية أو غيرها.





ويُعتبر متحف التمساح من المتاحف النادرة الفريدة والذي تم افتتاحه في عام 2012، إلا أن الكثيرين لا يعلمون عنه رغم ندرة وجمال ما يعرضه.





المتحف يقع في الناحيه الشماليه لمعبد كوم أمبو ويحتضنه من الناحيه الشرقيه نهر النيل العظيم، وهو عبارة عن قاعة عرض كبيرة تضم مجموعة من "فتارين" العرض المتحفي ويوجد فيه أكبر فاترينة عرض متحفي بالعالم.





تحتوي تلك الفاترينة على عشرين مومياء للتماسيح المحنطة ونموذج مقبره يشبه تلك التي كشف عنها بحفائر منطقة الشطب والتي عثر فيها على مومياوات التماسيح المحنطة.





ويحوي توابيت فخارية وأوانى أيضًا فخارية كما يوجد بها مجموعة من التماثيل التي تصور المعبود سوبك في الهيئة الآدمية والحيوانية.





ويوجد في المتحف محفة خشبية موضوع عليها مومياء تمساح محنطة ومجموعة من اللوحات النذرية المصور عليها المعبود سوبك في الهيئة الآدمية والحيوانية.



