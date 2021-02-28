Advertisements

يضم أكبر فاترينة عرض بالعالم.. تعرف على متحف التمساح (صور )

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:19 ص
متحف التمساح
متحف التمساح
حسام زيدان
Advertisements
تعتبر مصر واحدة من اغنى الدول في العالم بالمتاحف المتنوعة والتي أعتنت الدولة إنشائها ونشرها لتلبي حاجة المواطنين الثقافية في مختلف النواحي سواء الأثرية أو غيرها.

ويُعتبر متحف التمساح من المتاحف النادرة الفريدة والذي تم افتتاحه في عام 2012، إلا أن الكثيرين لا يعلمون عنه رغم ندرة وجمال ما يعرضه.

المتحف يقع في الناحيه الشماليه لمعبد كوم أمبو ويحتضنه من الناحيه الشرقيه نهر النيل العظيم، وهو عبارة عن قاعة عرض كبيرة تضم مجموعة من "فتارين" العرض المتحفي ويوجد فيه أكبر فاترينة عرض متحفي بالعالم.

تحتوي تلك الفاترينة على عشرين مومياء للتماسيح المحنطة ونموذج مقبره يشبه تلك التي كشف عنها بحفائر منطقة الشطب والتي عثر فيها على مومياوات التماسيح المحنطة.

ويحوي توابيت فخارية وأوانى أيضًا فخارية كما يوجد بها مجموعة من التماثيل التي تصور المعبود سوبك في الهيئة الآدمية والحيوانية.

ويوجد في المتحف محفة خشبية موضوع عليها مومياء تمساح محنطة ومجموعة من اللوحات النذرية المصور عليها المعبود سوبك في الهيئة الآدمية والحيوانية.

والمتحف يفتح أبوابه امام الزائرين في السادسة صباحا مع فتح معبد كوم أمبو وتنتهي الزيارة بعد غلق أبواب المعبد في الثامنة مساءً، ويضم بعض الخدمات السياحية مثل "الكافتريا" وبيت للهدايا وتذكرة الدخول للمتحف هي نفس تذكرة دخول المعبد.
يضم أكبر فاترينة عرض بالعالم.. تعرف على متحف التمساح (صور )
يضم أكبر فاترينة عرض بالعالم.. تعرف على متحف التمساح (صور )
يضم أكبر فاترينة عرض بالعالم.. تعرف على متحف التمساح (صور )
يضم أكبر فاترينة عرض بالعالم.. تعرف على متحف التمساح (صور )
يضم أكبر فاترينة عرض بالعالم.. تعرف على متحف التمساح (صور )
يضم أكبر فاترينة عرض بالعالم.. تعرف على متحف التمساح (صور )
يضم أكبر فاترينة عرض بالعالم.. تعرف على متحف التمساح (صور )
يضم أكبر فاترينة عرض بالعالم.. تعرف على متحف التمساح (صور )

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر متحف التمساح كوم امبو سوبك التمساح

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 12 ساعة

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة

منذ ساعتين

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو: تلقيت اتصالات من أوروبا بشان مصطفى محمد

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

مدرب الزمالك السابق: لن أعود مجددا للعمل في الدوري المصري

منذ ساعتين و 32 دقيقة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 6 ساعات

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

وزير التعليم: أجهزة سيادية ترصد "مافيا" تسريب الامتحانات وسنواجهم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك يحدد شروطه للبقاء في ميت عقبة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

8 اكتشافات ضخمة وافتتاحات مرتقبة تودع بها الآثار عام 2018

أثرية: بدروم المتحف المصري يحتوي على كنوز آدمية (صور)

متحف شرم الشيخ.. تعرف على آخر مراحل تجهيزاته وعدد قطعه الأثرية

5 آلاف قطعة أثرية.. روائع متحف شرم الشيخ قبل افتتاحه (صور)

بعد انتهاء 98 ‎%‎ من أعماله.. وزير السياحة والآثار يتفقد متحف شرم الشيخ

قبل افتتاحه.. 12 معلومة عن متحف شرم الشيخ الدولي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

08:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»