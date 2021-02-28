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ياسر مصطفى للصحفيين: التواصل بين النقيب والمجلس هو الحل الحقيقي لأزماتنا

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:18 ص
ياسر مصطفى خلال تقدمه بأوراق ترشحه
ياسر مصطفى خلال تقدمه بأوراق ترشحه
ميسون أبو الحسن
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قال ياسر مصطفى المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، إن التواصل بين المجلس والنقيب هو الحل الحقيقي لكل الأزمات التي تمر بها النقابة والمهنة.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن ملف الأجور مرتبط بشكل مباشر بحرية النشر؛ فكلما عمل الصحفي وزاد إبداعه زاد توزيع الصحيفة، والذي سيكون رد فعل طبيعي لزيادة أجره.

وتابع: "أن يتحرر بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفي من مؤسسته أمر في غاية الأهمية، وهو ألا يصبح الصحفي خاضع لمؤسسته، وإلا سيتم فصله تعسفيًا ووقف بدل التدريب والتكنولوجيا، فضلًا عن أهمية تحرر تأميناته، وهو ما كانت تعتبره المؤسسة سلاح تهديد طوال الوقت ضد الزملاء، ويقبلوا برواتب زهيدة في مقابل أن يستمر بدلهم وتأميناتهم".

وشدد "مصطفى" على الجهد الذي بذله مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان في هذا الملف، وعلى مدار عام ونصف استطاع أن يخوض فيه شوطًا كبيرًا.

وأكد "مصطفى" أن فتح ملف مدينة الصحفيين هو أمر مهم، خاصة وأن النقابة دفعت جميع المستحقات حتى 2025، مما يجعلها أمام خطوة ضرورية، وهي البناء، باعتبار أنه حُلم للصحفيين منذ سنوات طويلة.

وأوضح المرشح على عضوية مجلس النقابة، أن الصحفيين يحلمون بإنشاء مستشفى لنقابتهم، تُدر دخلًا وتحفظ لهم حقوقهم الصحية، مقترحًا أن تبحث النقابة عن شركة رعاية صحية كشريك، تعمل على إنشاء النقابة والاستفادة منها بحق انتفاع.

ولفت "مصطفى" إلى ضرورة العمل على الانتهاء من نادي الصحفيين بمحافظة الإسكندرية، والذي استطاعت فيه النقابة أن تسدد جميع الأقساط، وأصبح من السهل أن تبني 300 متر فقط، مطالبًا النقابة الفرعية بالإسكندرية، أن تعمل مع النقابة العامة على الاهتمام بالمشروع.

وكان قد تقدم ياسر مصطفى، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، وذلك بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم 5 مارس المقبل.

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