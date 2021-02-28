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عمرو أديب: محمد بن سلمان لديه طاقة لا تنضب

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:45 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك مظاهرة تأييد للأمير محمد بن سلمان منذ الأمس في السعودية، ومصر، والمنطقة العربية بأكملها، لافتا إلى أن ولي العهد السعودي ظهر في منطقة الدرعية لزيارة حلبة سباقات "فورمولا إي" سباق السيارات الكهربائية.

وأضاف "أديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هاشتاج "محمد بن سلمان" كان موجودا في كل العالم العربي، لافتا إلى أن ظهور ولي العهد السعودي في الفورمولا دليلا على أنه لا يوجد أي مشاكل.

وتابع الإعلامي، أن تضامن مصر والسعودية هام جدا، والمشاكل والمحن هي التي تقرب الناس من بعضها، لافتا إلى أن المستشار تركي آل الشيخ أشاد بالتضامن المصري، مضيفا: "أنا شفت الأمير محمد سلمان وهو وسط رجالته.. وهو بيتكلم معاهم، ولديه طاقة لا تنضب، وعارف هو عايز إيه"، لافتا إلى أن التغير الذي حدث في السعودية "مرعب" وعلى مختلف المستويات.

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