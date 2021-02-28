عمرو أديب: محمد بن سلمان لديه طاقة لا تنضب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك مظاهرة تأييد للأمير محمد بن سلمان منذ الأمس في السعودية، ومصر، والمنطقة العربية بأكملها، لافتا إلى أن ولي العهد السعودي ظهر في منطقة الدرعية لزيارة حلبة سباقات "فورمولا إي" سباق السيارات الكهربائية.





وأضاف "أديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هاشتاج "محمد بن سلمان" كان موجودا في كل العالم العربي، لافتا إلى أن ظهور ولي العهد السعودي في الفورمولا دليلا على أنه لا يوجد أي مشاكل.



