أستاذ المناعة: فيروس كورونا لن ينتهي إلا في هذه الحالة (فيديو)

قال عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون بنيوجيرسي، إن فيروس كورونا لن ينتهي قبل تطعيم أكثر من 70% من سكان العالم كله لاكتساب المناعة المجتمعية.





وأضاف "خضر" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "حتى الآن تم تطعيم أقل من 15 من سكان العالم، ومتخوفين مما قد يحدث في الخريف وما إذا كانت المناعة المكتسبة من اللقاح ستستمر حتى شهر أكتوبر المقبل أم لا".





وتابع: "ليس لدينا الآن رفاهية الاختيار من بين اللقاحات، المتوفر هو الذي يجب أن نحصل عليه، وبالنسبة للجدل الدائر بشأن لقاح جونسون آند جونسون بأنه يعطي مناعة أقل من لقاحي فايزر وموديرنا، فالمنطق يقول أن تطعيم الجميع بجرعة واحدة تعطي مناعة أكثر من 74% أفضل من حصول عدد أقل من المواطنين بجرعتين للوصول إلى مناعة أكثر من 90% حتى يتم تطعيم الجميع".



