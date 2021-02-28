Advertisements

أستاذ المناعة: فيروس كورونا لن ينتهي إلا في هذه الحالة (فيديو)

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
Advertisements
قال عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون بنيوجيرسي، إن فيروس كورونا لن ينتهي قبل تطعيم أكثر من 70% من سكان العالم كله لاكتساب المناعة المجتمعية.

وأضاف "خضر" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "حتى الآن تم تطعيم أقل من 15 من سكان العالم، ومتخوفين مما قد يحدث في الخريف وما إذا كانت المناعة المكتسبة من اللقاح ستستمر حتى شهر أكتوبر المقبل أم لا".

وتابع: "ليس لدينا الآن رفاهية الاختيار من بين اللقاحات، المتوفر هو الذي يجب أن نحصل عليه، وبالنسبة للجدل الدائر بشأن لقاح جونسون آند جونسون بأنه يعطي مناعة أقل من لقاحي فايزر وموديرنا، فالمنطق يقول أن تطعيم الجميع بجرعة واحدة تعطي مناعة أكثر من 74% أفضل من حصول عدد أقل من المواطنين بجرعتين للوصول إلى مناعة أكثر من 90% حتى يتم تطعيم الجميع".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 140460 حالة حتى أمس.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 588 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 181829 حالة من ضمنهم 140460 حالة تم شفاؤها، و10639 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاحات لقاح جونسون اند جونسون بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 5 ساعات

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

نجم الزمالك يحدد شروطه للبقاء في ميت عقبة

منذ حوالي 6 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التعليم: أجهزة سيادية ترصد "مافيا" تسريب الامتحانات وسنواجهم (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مدرب الزمالك السابق: لن أعود مجددا للعمل في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. تعليق رئيس جامعة المنصورة على فيديو تعقيم المدرجات

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

نجاحه 100% على القرود.. تعرف على تفاصيل لقاح أوكسفورد

استشاري مناعة يكشف مفاجأة صادمة عن ظهور لقاح ضد كورونا

مستشار الرئيس يكشف آخر تفاصيل لقاحات كورونا

شاهد.. "الصحة": "محدش يعرف فترة مناعة مصل كورونا هتستمر لمدة أد إيه"

"المصل واللقاح": لا علاقة بين لقاح الإنفلونزا وفيروس كورونا

أستاذ مناعة: لقاح فايزر لم يحقق نسبة الأمان اللازمة لاستخدامه (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

01:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»