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أستاذ المناعة: فيروس كورونا لن ينتهي إلا في هذه الحالة (فيديو)
الأحد 28/فبراير/2021 - 06:17 ص
شيماء حسن
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قال عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون بنيوجيرسي، إن فيروس كورونا لن ينتهي قبل تطعيم أكثر من 70% من سكان العالم كله لاكتساب المناعة المجتمعية.
وأضاف "خضر" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "حتى الآن تم تطعيم أقل من 15 من سكان العالم، ومتخوفين مما قد يحدث في الخريف وما إذا كانت المناعة المكتسبة من اللقاح ستستمر حتى شهر أكتوبر المقبل أم لا".
وتابع: "ليس لدينا الآن رفاهية الاختيار من بين اللقاحات، المتوفر هو الذي يجب أن نحصل عليه، وبالنسبة للجدل الدائر بشأن لقاح جونسون آند جونسون بأنه يعطي مناعة أقل من لقاحي فايزر وموديرنا، فالمنطق يقول أن تطعيم الجميع بجرعة واحدة تعطي مناعة أكثر من 74% أفضل من حصول عدد أقل من المواطنين بجرعتين للوصول إلى مناعة أكثر من 90% حتى يتم تطعيم الجميع".
أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 140460 حالة حتى أمس.
وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 588 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 181829 حالة من ضمنهم 140460 حالة تم شفاؤها، و10639 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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