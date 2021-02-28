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(إنفوجراف) أبرز تصريحات رئيس "الوفد" خلال اجتماع الهيئة العليا

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:48 ص
بهاء أبوشقة
بهاء أبوشقة
دينا إبراهيم
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عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، اجتماعًا لها، أمس السبت، لمناقشة القرارات الأخيرة للحزب، بحضور شيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا، ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات، ومساعدي رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواب وشيوخ"، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء لجان الشباب والمرأة لكل محافظة.

وترصد "الفجر" من خلال "إنفوجراف" أبرز تصريحات المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب، خلال الاجتماع، وجاءت كالتالي:

1- إرادة الوفديين صخرة صلبة تتحطم عليها المؤامرات.
2- المؤامرات كانت تستهدف إدخال الحزب في نفق مظلم.
3- تحملت الإساءة من أجل حماية بيت الأمة.
4- المتآمرون كانوا يريدون جعل الوفد خنجرًا في ظهر الدولة.
5- خسرنا ٢١٨ مليون جنيه بسبب المؤامرة.
(إنفوجراف) أبرز تصريحات رئيس "الوفد" خلال اجتماع الهيئة العليا
(إنفوجراف) أبرز تصريحات رئيس "الوفد" خلال اجتماع الهيئة العليا

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