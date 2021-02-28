رابط مباشر| موقع حجز جرعات لقاح كورونا يفتح باب التسجيل رسمياً





هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا . بدأ موقع حجز جرعات لقاح كورونا منذ قليل، التابع لوزارة الصحة والسكان، في فتح أبوابه أمام الراغبين في التتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19"، من خلال الضغط





موقع حجز جرعات لقاح كورونا منذ لحظات، ليفتح في الموعد المحدد له، من أجل تلقي طلباتع الحصول على لقاح كورونا، للحد من انتشاره على أمل التخلص من الجائحة. وانطلقمنذ لحظات، ليفتح في الموعد المحدد له، من أجل تلقي طلباتع الحصول على لقاح كورونا، للحد من انتشاره على أمل التخلص من الجائحة.

طرق التسجيل في موقع حجز جرعات لقاح كورونا





وأعلنت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، في وقت سابق، عن موعد فتح الموقع الإلكتروني، والمقرر له من اليوم الأحد 28 فبراير، لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر40 عاما، لتلقى لقاحات فيروس كورونا.





إطلاق موقع حجز جرعات لقاح كورونا





وأوضحت وزيرة الصحة أن موقع حجز جرعات لقاح كورونا ، للمواطنين إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين، ويقوم الموقع تلقائيًا بتحديد الأولوية للحصول على اللقاح، ويتم إرسال رسالة نصية للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح، وتوقيع الكشف الطبي لقياس الوظائف الحيوية، وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية.





وأمرت هالة زايد بضرورة البدء في تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات "قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية"، إضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي.





التسجيل في موقع حجز جرعات لقاح كورونا





موقع حجز جرعات لقاح كورونا. وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية لتلك الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقي اللقاح للتسهيل عليهم في الحصول على اللقاحات، عبر



