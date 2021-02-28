باريس سان جيرمان يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى ريال مدريد





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي ريال مدريد الإسباني يرفضون تصديق الأنباء المنتشرة حاليًا بشأن تهديد إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن بيع نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أبلغ مبابي بأن عليه الرد على عرض التجديد في موعد أقصاه عقب مباراة برشلونة في مباراة العودة في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن إدارة باريس سان جيرمان قالت أنها ستعرض مبابي للبيع مقابل 180 مليون يورو إذا لم يوافق على التجديد حتى لا يرحل مجانًا.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد يرون أن كلمات ليوناردو لمبابي خدعة من باريس سان جيرمان من أجل الضغط على النجم الفرنسي.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يسعى لإجبار مبابي على التجديد في أسرع وقت وإنهاء الشائعات المرتبطة بمستقبله لكن لن يتخذ النادي الباريسي أي إجراء ضد النجم الفرنسي قريبًا.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من تفهم مسئولي ريال مدريد لطبيعة الموقف الحالي بين ليوناردو ومبابي لكن هذا جعل الملكي أكثر انتباهًا لموقف النجم الفرنسي أكثر من أي وقت مضى.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يؤمن أن مبابي لن يستجيب للضغط وسيواصل رفض جميع العروض المقدمة من باريس سان جيرمان علمًا بأن عقده ينتهي في صيف 2022.



