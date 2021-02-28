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نجم الزمالك يحدد شروطه للبقاء في ميت عقبة

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:31 ص
الزمالك
الزمالك
محمد سامي
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حدد أحمد سيد زيزو جناح أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلباته المالية أمام لجنة الكرة بالنادي، من أجل تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي، ان أحمد سيد زيزو طلب الحصول على راتب سنوي يبلغ 15 مليون جنيه، لكي يمدد عقده لمدة موسمين، والتراجع عن فكرة الاحتراف فى الخليج.

وينتهي عقد زيزو في صيف عام 2022، ويرغب النادي الأبيض في تمديد عقده، خوفًا من اغراءات أندية الخليج، الذي ترغب في الحصول على خدماته.

وحاول أشرف قاسم رئيس لجنة الكرة بالزمالك، مع زيزو خلال الفترة الماضية، بالتخلي عن فكرة الاحتراف والاستمرار بين صفوف الفارس الابيض.

ويريد مسؤولو الزمالك تمديد عقود بعض اللاعبين، الذين تنتهي عقودهم في الفترة المقبلة، حتي لا يتكرر موقف التونسي فرجاني ساسي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد عقده.

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الكلمات المفتاحية

سيد زيزو رياضة الزمالك اخبار الرياضة

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