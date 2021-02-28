شاهد.. لينا شاكر تداعب عمرو أديب بسبب سقوط شعرها.. والأخير: "البقاء للأصلع"

كشفت الإعلامية لينا شاكر، تفاصيل إصابتها بالسرطان، قائلة: "أنا حالتي زي الفل"، مشيرة إلى أنها اكتشفت اصابتها بسرطان الثدي منذ 8 شهور، وكان في مراحله الأولى، وحصلت على العلاج الكيماوي كإجراء احترازي حتى لا يعود المرض مرة أخرى.





وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أنها في البداية كانت لا تريد أن يعرف أحد بمرضها، ولكن قررت فيما بعد أن تعلن عن الأمر، معلقة: "ده امتحان من ربنا وهعديه بإذن الله"، لافتة إلى أنها ارادت أن تطمئن من سيدخل هذه التجربة أنها ستمر.





وتابعت الإعلامية: "الشعر هيرجع تاني، وكله هيعدي"، لافتة إلى أنها لم تفكر في العودة للعمل الفترة الماضية بسبب ظروف المرض، ولكن قد تفكر في الأمر الفترة المقبلة.



