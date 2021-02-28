اليوم.. البرلمان يبحث قانوني تنظيم نقل الدم وبوابة العمرة

تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.



