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اليوم.. البرلمان يبحث قانوني تنظيم نقل الدم وبوابة العمرة

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
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تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

كما تبحث الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، بالإضافة إلى أنه من المقرر أن تشهد الجلسة، عرض 7 بيانات عاجلة من النواب موجهة إلى الحكومة.

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نقل الدم مجلس النوب البرلمان

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