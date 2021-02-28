(إنفوجراف).. تعرف على تشكيل اللجنة العامة لـ"مجلس الشيوخ"

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي أقرها مجلس النواب، نهائيًا، ضوابط تشكيل اللجنة العامة بالمجلس، وتنتظر هذه اللائحة التصديق عليها من قِبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية حتى يتم العمل بها.





وترصد " الفجر " من خلال إنفوجراف هذه الضوابط طبقًا للائحة الداخلية للمجلس، وجاءت كالتالي:

أولًا: الوكيلين.