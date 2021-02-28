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(إنفوجراف).. تعرف على تشكيل اللجنة العامة لـ"مجلس الشيوخ"

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
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حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي أقرها مجلس النواب، نهائيًا، ضوابط تشكيل اللجنة العامة بالمجلس، وتنتظر هذه اللائحة التصديق عليها من قِبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية حتى يتم العمل بها.

وترصد "الفجر" من خلال إنفوجراف هذه الضوابط طبقًا للائحة الداخلية للمجلس، وجاءت كالتالي:
أولًا: الوكيلين.
ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.
ثالثًا: مُمثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب التي حصلت على 3 مقاعد أو أكثر.
رابعًا: 5 أعضاء يختارهم مكتب المجلس، ويكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل:
- يُدعي الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعاتها.
- يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع ويضع جدول أعمالها ويدير مناقشاتها.
- تعقد اجتماعًا دوريًا مرة كل شهر علي الأقل خلال دور الإنعقاد.
- لرئيس المجلس دعوتها لإجتماع غير عادي، ولا يكون الاجتماع صحيح إلا بحضور أغلبية أعضائها.
- تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
- تضع اللجنة القواعد الأخري المنظمة لأعمالها بناءًا على اقتراح رئيس المجلس.
(إنفوجراف).. تعرف على تشكيل اللجنة العامة لـ"مجلس الشيوخ"
(إنفوجراف).. تعرف على تشكيل اللجنة العامة لـ"مجلس الشيوخ"

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