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استشاري هندسة الطرق يكشف خطورة المطبات الصناعية العشوائية (فيديو)
الأحد 28/فبراير/2021 - 04:01 ص
شيماء حسن
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كشف عماد نبيل، استشاري هندسة الطرق، عن خطورة إقامة المطبات الصناعية العشوائية في الطرق.
وقال "نبيل" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "هناك 35 طريقا لتقليل سرعة السيارة أسوأها على الإطلاق استخدام المطبات الصناعية".
وأضاف: "من الممكن أن نستبدل المطبات الصناعية بعمل معابر للمشاه أو جزر وميادين وهمية أو تقاطعات مرتفعة، كما أنه لا يجوز استخدامها إطلاقًا في الطرق السريعة".
وتابع: "إجمالي عرض المطب الطبيعي عرضه حوالي 8 متر ومن الممكن أن يستخدم كمعبر للمشاه، ولكن المطبات العشوائية قد تكون أحد أسباب حدوث الحوادث لأنها تكون غير مرئية وغير محسوس بها وتسبب في سلسلة من الحوادث للسيارات على الطرق، ولا يجوز استخدام المطبات المسننة أو الحديدية على الطرق وإنما تستخدم في مداخل المنشآت الأمنية أو المستشفيات أو النوادي للتصدي لمن يحاول اختراق هذه المنشآت".
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