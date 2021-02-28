Advertisements

استشاري هندسة الطرق يكشف خطورة المطبات الصناعية العشوائية (فيديو)

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:01 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
Advertisements
كشف عماد نبيل، استشاري هندسة الطرق، عن خطورة إقامة المطبات الصناعية العشوائية في الطرق.

وقال "نبيل" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "هناك 35 طريقا لتقليل سرعة السيارة أسوأها على الإطلاق استخدام المطبات الصناعية".

وأضاف: "من الممكن أن نستبدل المطبات الصناعية بعمل معابر للمشاه أو جزر وميادين وهمية أو تقاطعات مرتفعة، كما أنه لا يجوز استخدامها إطلاقًا في الطرق السريعة".

وتابع: "إجمالي عرض المطب الطبيعي عرضه حوالي 8 متر ومن الممكن أن يستخدم كمعبر للمشاه، ولكن المطبات العشوائية قد تكون أحد أسباب حدوث الحوادث لأنها تكون غير مرئية وغير محسوس بها وتسبب في سلسلة من الحوادث للسيارات على الطرق، ولا يجوز استخدام المطبات المسننة أو الحديدية على الطرق وإنما تستخدم في مداخل المنشآت الأمنية أو المستشفيات أو النوادي للتصدي لمن يحاول اختراق هذه المنشآت".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الطرق

أخبار تهمك

وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم"

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الزمالك يحدد شروطه للبقاء في ميت عقبة

منذ حوالي 4 ساعات

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

وزير التعليم: أجهزة سيادية ترصد "مافيا" تسريب الامتحانات وسنواجهم (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش بالدوري

منذ حوالي 6 ساعات

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 5 ساعات

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 10 ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"المطبات العشوائية" تهدد الأرواح والسيارات ببني سويف.. والمحافظ: شكلنا لجنة لإزالتها (صور)

تركيب مطبات "عين القط" كبديل للمطبات العشوائية بأسيوط (صور)

إصابة 4 عمال في انقلاب سيارة بطريق "بني سويف - الفيوم" الجديد

استشاري هندسة الطرق: سلسلة الإنجازات المصرية غير مسبوقة

تحرك برلماني حول انتشار المطبات الصناعية بشكل عشوائي

طلب إحاطة لوزيري التنمية المحلية والنقل بسبب المطبات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

01:54 ص

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

08:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»