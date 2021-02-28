استشاري هندسة الطرق يكشف خطورة المطبات الصناعية العشوائية (فيديو)

كشف عماد نبيل، استشاري هندسة الطرق، عن خطورة إقامة المطبات الصناعية العشوائية في الطرق.





وقال "نبيل" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "هناك 35 طريقا لتقليل سرعة السيارة أسوأها على الإطلاق استخدام المطبات الصناعية".





وأضاف: "من الممكن أن نستبدل المطبات الصناعية بعمل معابر للمشاه أو جزر وميادين وهمية أو تقاطعات مرتفعة، كما أنه لا يجوز استخدامها إطلاقًا في الطرق السريعة".



