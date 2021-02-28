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بالصور.. طريقة التسجيل على موقع حجز لقاح كورونا mohpegypt.com "رابط مباشر"

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:41 ص
موقع حجز لقاح كورونا
موقع حجز لقاح كورونا
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انطلق موقع حجز جرعات لقاح كورونا منذ قليل، التابع لوزارة الصحة والسكان، في فتح أبوابه أمام الراغبين في التتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19"، من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــا

ويتساءل كثيرون عن كيفية التسجيل في منظومة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد عبر موقع حجز جرعات اللقاح، للفئات التي تم تحديد أولوية قبول طلبها.

وحددت وزارة الصحة والسكان الفئات الثلاث المسموح لها الحصول على لقاح كورونا، والتي تتمثل في الأطقم الطبية والعاملين في المجال الطبي، إلى جانب أصحاب المراض المزمنة، وكبار السن.


وحرصاً منا على سلامة أهلنا وشعبنا نرصد لكم في السطور التالية خطوات التسجيل على موقع حجز جرعات لقاح كورونا وبالصور.


- تحديد أي فئة تنتمي إليها.

- اختيار الفئة المحددة.

- ملء البيانات ووضع الإسم والمحافظة وبيانات الاتصال.

- إرفاق التقارير الطبية التي تثبت المرض المزمن.



بالصور.. طريقة التسجيل على موقع حجز لقاح كورونا mohpegypt.com "رابط مباشر"
بالصور.. طريقة التسجيل على موقع حجز لقاح كورونا mohpegypt.com "رابط مباشر"
بالصور.. طريقة التسجيل على موقع حجز لقاح كورونا mohpegypt.com "رابط مباشر"
بالصور.. طريقة التسجيل على موقع حجز لقاح كورونا mohpegypt.com "رابط مباشر"
بالصور.. طريقة التسجيل على موقع حجز لقاح كورونا mohpegypt.com "رابط مباشر"
بالصور.. طريقة التسجيل على موقع حجز لقاح كورونا mohpegypt.com "رابط مباشر"
بالصور.. طريقة التسجيل على موقع حجز لقاح كورونا mohpegypt.com "رابط مباشر"
بالصور.. طريقة التسجيل على موقع حجز لقاح كورونا mohpegypt.com "رابط مباشر"

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