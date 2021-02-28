شقيقة أحمد مكي تكشف حالته الصحية عقب إصابته بـ "كورونا" (فيديو)





أكدت الفنانة إيناس مكى، أن شقيقها الفنان أحمد مكى مصاب بفيروس كورونا منذ اسبوع تقريبا، موضحة إن عينة "كورونا" كانت إيجابية منذ 7 أيام وهو يعزل نفسه في المنزل ويخضع لبروتوكول العلاج الذى أقرته منظمة الصحة العالمية.





وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "بدعوات الناس إن شاء الله يعود إلينا"؛ مستنكرة حالة الشماتة التي يتعرض لها شقيقها لمجرد عمله بالأعمال الوطنية".





وأوضحت أن اللجان الإلكترونية بدأت في الهجوم عليه بمجرد مشاركته في عمل وطنى يسرد القصة كما حدثت بمجرد مشاركته في مشاهد رابعة وعلى أي فنان أن يترفع عن الرد على هذه اللجان كما يفعل أخي.



