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مفاجأة.. عدد ضخم من المصريين سجلوا للحصول على اللقاح في أول نصف ساعة
الأحد 28/فبراير/2021 - 01:10 ص
هدى عبدالرازق
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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل عملية تسجيل المواطنين على الموقع الخاص بالحصول على لقاح كورونا، موضحا أن التسجيل متاح لكبار السن، والفرق الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام من أي فئة عمرية فوق 18 عامًا.
وقال المتحدث خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن المواطن عندما يدخل على الموقع سيضغط على زر "تسجيل طلب اللقاح" إذا كان يسجل لأول مرة، ولكن هناك مجموعة سجلت عندما تم تشغيل الموقع بشكل تجريبي الفترة الماضية، وهؤلاء سيضغطوا على "متابعة حالة طلب اللقاح".
وأضاف أنه يتاح للموتطن تقديم تقارير صحية عن حالته، ومن لم يستطع التسجيل يمكنه التوجه لأقرب وحدة صحية، أو الاتصال على الخط الساخن على الرقم 15355، موضحا أن عدد من حاولوا الدخول على الموقع منذ انطلاقه بلغوا 150 ألف شخص، ومن سجلوا بشكل فعلي وانهوا الخطوات 7 آلاف شخص، وكل 5 أيام سيتم ترتيب المسجلين وفقا للأولوية.
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