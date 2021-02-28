Advertisements

مفاجأة.. عدد ضخم من المصريين سجلوا للحصول على اللقاح في أول نصف ساعة

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:10 ص
موقع الحصول على اللقاح
موقع الحصول على اللقاح
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل عملية تسجيل المواطنين على الموقع الخاص بالحصول على لقاح كورونا، موضحا أن التسجيل متاح لكبار السن، والفرق الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام من أي فئة عمرية فوق 18 عامًا.

وقال المتحدث خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن المواطن عندما يدخل على الموقع سيضغط على زر "تسجيل طلب اللقاح" إذا كان يسجل لأول مرة، ولكن هناك مجموعة سجلت عندما تم تشغيل الموقع بشكل تجريبي الفترة الماضية، وهؤلاء سيضغطوا على "متابعة حالة طلب اللقاح".

وأضاف أنه يتاح للموتطن تقديم تقارير صحية عن حالته، ومن لم يستطع التسجيل يمكنه التوجه لأقرب وحدة صحية، أو الاتصال على الخط الساخن على الرقم 15355، موضحا أن عدد من حاولوا الدخول على الموقع منذ انطلاقه بلغوا 150 ألف شخص، ومن سجلوا بشكل فعلي وانهوا الخطوات 7 آلاف شخص، وكل 5 أيام سيتم ترتيب المسجلين وفقا للأولوية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا فيروس كورونا تسجيل اللقاح بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. بدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك يحدد شروطه للبقاء في ميت عقبة

منذ أقل من ساعة

باريس سان جيرمان يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم"

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم: أجهزة سيادية ترصد "مافيا" تسريب الامتحانات وسنواجهم (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش بالدوري

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

شقيقة أحمد مكي تكشف حالته الصحية عقب إصابته بـ "كورونا" (فيديو)

منذ نصف ساعة

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

بيانات شخصية وتقارير طبية.. خطوات التسجيل عبر موقع لقاح كورونا (فيديو)

"الصحة" : موقع تسجيل راغبي الحصول على لقاح "كورونا" مازال تجريبياً

مستشار وزير الصحة يكشف معلومات هامة عن التسجيل للقاح كورونا

طرق التسجيل في موقع الحصول على لقاح كورونا.. تعرف عليها

متى يستطيع المواطنين التسجيل للحصول على لقاح كورونا؟

وزيرة الصحة: "اللي عايز لقاح كورونا لازم يمضي"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:10 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

11:03 م

عاجل.. بدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا

12:06 ص

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

08:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»