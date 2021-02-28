مفاجأة.. عدد ضخم من المصريين سجلوا للحصول على اللقاح في أول نصف ساعة

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل عملية تسجيل المواطنين على الموقع الخاص بالحصول على لقاح كورونا، موضحا أن التسجيل متاح لكبار السن، والفرق الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام من أي فئة عمرية فوق 18 عامًا.





وقال المتحدث خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن المواطن عندما يدخل على الموقع سيضغط على زر "تسجيل طلب اللقاح" إذا كان يسجل لأول مرة، ولكن هناك مجموعة سجلت عندما تم تشغيل الموقع بشكل تجريبي الفترة الماضية، وهؤلاء سيضغطوا على "متابعة حالة طلب اللقاح".



