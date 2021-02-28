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الفئات التي يحق لها حجز لقاح كورونا ورابط التسجيل المباشر والخطوات
الأحد 28/فبراير/2021 - 12:50 ص
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فتح موقع حجز جرعات لقاح كورونا أبوابه منذ قليل، أمام الراغبين في التتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19".
الفئات المسموح لها للتسحيل في موقع حجز لقاح كورونا
وحددت وزارة الصحة والسكان الفئات الثلاث المسموح لها الحصول على لقاح كورونا، والتي تتمثل في الأطقم الطبية والعاملين في المجال الطبي، إلى جانب أصحاب المراض المزمنة، وكبار السن.
رابط مباشر للتسجيل وحجز لقاح كورونا
ويمكن للفئات المستحقة التسجيل عبر موقع حجز لقاح كورونا بعد إطلاقه، والذي نتيحه لحضراتكم من خلال الضغط "هنــــــــــــــــا".
خطوات التسجيل على موقع حجز لقاح كورونا
- الدخول على الموقع بالضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
- تحديد أي فئة تنتمي إليها.
- اختيار الفئة المحددة.
- ملء البيانات ووضع الإسم والمحافظة وبيانات الاتصال.
- إرفاق التقارير الطبية التي تثبت المرض المزمن.
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