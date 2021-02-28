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شاهد.. تعليق رئيس جامعة المنصورة على فيديو تعقيم المدرجات

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:00 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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قال أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، تعليقا على مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقيام أحد العمال بتعقيم المدرجات أثناء تواجد الطلاب داخله.

وأضاف "عبدالباسط" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، السبت، أن عامل التعقيم لم يقدر موقف تواجد الطلاب أثناء تنفيذ الإجراءات الاحترازية، و"هذه الواقعة قد التحقيق وتم التواصل مع المسئول لمعرفة سبب هذه الواقعة، وهل عامل التعقيم تأخر في الدخول للقاعة، والسبب في عدم خروج الطلبة أثناء فترة التعقيم".

وتابع رئيس جامعة المنصورة: "اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية لتعقيم وتطهير الكليات التي تصل إلى 18 كلية على مستوى الجامعة كلها، واستفدنا كثيرًا من تجربة الامتحانات في العام الماضي وقمنا بتجويدها هذا العام".

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