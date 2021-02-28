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تصريحات جديدة من السودان بشأن الحدود مع إثيوبيا

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعرب مجلس الوزراء السوداني، عن تطلعه لنزع فتيل الأزمة مع إثيوبيا، مؤكدًا في الوقت نفسه على سيادة السودان على كامل أراضية، وفقا لما أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

الجدير بالذكر أن نزاعًا اندلع بين إثيوبيا والسودان خلال الأسابيع الماضية، بعد بدء القوات المسلحة السودانية في بسط سيادتها على بعض الأراضي السودانية التي كان يعيش فيها مواطنين إثيوبيين بغرض الزراعة والاستثمار في الأرض.

وفي وقت سابق، قال مجلس السيادة السوداني: "لسنا دعاة حرب، وسنفرض سيطرتنا على أراضي الحدود الشرقية مع إثيوبيا"، مشددًا على أنه "لن نفرط في أي شبر من أراضينا".

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السودان الحدود الإثيوبية الحدود إثيوبيا

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