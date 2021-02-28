تصريحات جديدة من السودان بشأن الحدود مع إثيوبيا

أعرب مجلس الوزراء السوداني، عن تطلعه لنزع فتيل الأزمة مع إثيوبيا، مؤكدًا في الوقت نفسه على سيادة السودان على كامل أراضية، وفقا لما أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.





الجدير بالذكر أن نزاعًا اندلع بين إثيوبيا والسودان خلال الأسابيع الماضية، بعد بدء القوات المسلحة السودانية في بسط سيادتها على بعض الأراضي السودانية التي كان يعيش فيها مواطنين إثيوبيين بغرض الزراعة والاستثمار في الأرض.



