كل ما تود معرفته عن موقع حجز لقاح كورونا وكيفية التسجيل والفئات المستحقة





فتح موقع حجز جرعات لقاح كورونا أبوابه منذ قليل، أمام الراغبين في التتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19".





موقع حجز جرعات لقاح كورونا والفئات المستحقة





وحددت وزارة الصحة والسكان الفئات الثلاث المسموح لها الحصول على لقاح كورونا، والتي تتمثل في الأطقم الطبية والعاملين في المجال الطبي، إلى جانب أصحاب المراض المزمنة، وكبار السن.





رابط مباشر للتسجيل وحجز لقاح كورونا





هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا". ويمكن للفئات المستحقة التسجيل عبر موقع حجز لقاح كورونا بعد إطلاقه، والذي نتيحه لحضراتكم من خلال الضغط "".





خطوات التسجيل على موقع حجز لقاح كورونا





هنــــــــــــــــــــــــــــــــا. - الدخول على الموقع بالضغط





- تحديد أي فئة تنتمي إليها.





- اختيار الفئة المحددة.





- ملء البيانات ووضع الإسم والمحافظة وبيانات الاتصال.





- إرفاق التقارير الطبية التي تثبت المرض المزمن.





موقع حجز جرعات لقاح كورونا يفتح أبوابه للتسجيل





وانطلق موقع حجز جرعات لقاح كورونا منذ لحظات، ليفتح في الموعد المحدد له، من أجل تلقي طلباتع الحصول على لقاح كورونا، للحد من انتشاره على أمل التخلص من الجائحة.

انطلاق موقع حجز جرعات لقاح كورونا





وأعلنت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، في وقت سابق، عن موعد فتح الموقع الإلكتروني، والمقرر له من اليوم الأحد 28 فبراير، لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر40 عاما، لتلقى لقاحات فيروس كورونا.





الأوراق المطلوبة للتسجيل في موقع حجز جرعات لقاح كورونا





وأوضحت وزيرة الصحة أن موقع حجز جرعات لقاح كورونا، للمواطنين إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين، ويقوم الموقع تلقائيًا بتحديد الأولوية للحصول على اللقاح، ويتم إرسال رسالة نصية للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح، وتوقيع الكشف الطبي لقياس الوظائف الحيوية، وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية.





موقع حجز جرعات لقاح كورونا والبدء بالأحق





وأمرت هالة زايد بضرورة البدء في تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات "قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية"، إضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي.





موقع حجز جرعات لقاح كورونا ورسائل نصية





وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية لتلك الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقي اللقاح للتسهيل عليهم في الحصول على اللقاحات، عبر موقع حجز جرعات لقاح كورونا.



