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موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والقناة الناقلة

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:00 ص
الاهلي
الاهلي
محمد سامي
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره طلائع الجيش، على ملعب الأهلي وي السلام، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري، يوم الأحد المقبل 28 فبراير الحالي.

وستُذاع المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على قناة أون تايم سبورت 1.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، حيث فاز في ست مباريات، وتعادل في ثلاثة لقاءات، ولم يخسر حتي الآن، وله 4 مباريات مؤجلة.

بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الرابع عشر، برصيد 12 نقطة من 13 مباراة، حيث يفصله عن مراكز الهبوط 3 نقاط فقط.

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