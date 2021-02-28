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رفضت الزواج منه فاختطفها مع صديقه واغتصباها وصوراها عارية

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
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شهدت مدينة قليوب، بمحافظة القليوبية، جريمة بشعة، حيث خطف عاطلان، طالبة، في "توك توك" وسط الزراعات، وهتكا عرضها وصوراها عارية، انتقاما منها، بسبب تقدم أحد المتهمين لخطبة الفتاة فرفضته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بورد إخطارا من المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب، بورد بلاغ من "إ.ع" 22 عاما طالبة، ومقيمة دائرة المركز، بقيام شخص يدعي "م.م" عامل مونتيال، باختطافها في أرض زراعية نائية، وكان بانتظاره أحد أصدقائه ويدعى "ع.م" 20 عاما، مبلط سيراميك، وتعديا عليها بالضرب عليها وهتكا عرضها وصوراها عارية على هاتف محمول، وفرا هاربين.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبيّن من التحريات صحة الواقعة بعد أن أحد المتهمين تقدم للفتاة لخطبتها لكنها رفضته، فعقد العزم على هتك عرضها وتصويرها عارية بهاتف محمول، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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