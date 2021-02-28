تعرف كيف قضت الدولة على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة

في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، خلال فترة زمنية 6 أشهر ومجانًا، مع مراعاة الحالات الحرجة، وكانت التكلفة المتوقعة تقدر بأكثر من مليار جنية وذلك على مدار ٣ سنوات.





المبادرة تشمل علاجات جراحة القلب والقسطرة القلبية وزراعة القوقعة والعظام وزراعة الكبد وجراحات المخ وجراحات الرمد.





متوسط إجراء العمليات اليومي يقدر بأكثر من 1000 عملية يوميًا وذلك لمنع تراكم قوائم جديدة خاصة في تخصصات (القلب المفتوح - القساطر القلبية - الرمد).





وكانت النتائج حتى مايو 2019 هي إجراء 145 ألفًا و307 عمليات جراحية، منذ انطلاقها في شهر يوليو الماضي وحتى نهاية أبريل 2019، وذلك بالتخصصات التي تشملها المبادرة وهي: (القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة ‏الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة، وجراحة الأورام، وجراحة المخ والأعصاب، والرمد، والقساطر المخية والطرفية)، فضلًا عن ارتفاع متوسط إجراء العمليات اليومي لأكثر من ألف عملية يوميًا، خاصة في تخصصات (القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، والرمد).





ويعتبر تمويل مشروع قوائم الانتظار من خلال ثلاثة مصادر، الأول هو مخصصات من الدولة، والثاني من هيئة التأمين الصحي ويغطي جزءًا من تكاليف العمليات، والثالث البنك المركزي الذي فتح حسابًا لضخ الأموال بهدف تغطية فرق التمويل بين قرارات نفقة الدولة والتأمين الصحي.





ويصل عدد المستشفيات المشاركة إلى 220 مستشفى مشاركة في المبادرة منها 43 مستشفى جامعيًا و26 مستشفى تأمين صحي و18 مستشفى تعليمي و3 مستشفيات ‏تابعة للشرطة، و5 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة و53 مستشفى بالقطاع العلاجي و43 أمانة بالمراكز الطبية ‏المتخصصة و5 مستشفيات بالمؤسسة العلاجية و24 مستشفى خاصًا.





وتعتبر أهم خطوات تسجيل المرضى للجراحات والتدخلات الحرجة وهي أن يتم الدخول على الموقع، وإذا كان المريض يرغب في فتح تذكرة جديدة عليه الضغط على الأيقونه الزرقاء ويقوم بملأ البيانات المطلوبة وهي: الاسم رباعي والسن والجنس رقم الهاتف والمحافظة والرقم القومي.



