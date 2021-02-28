يوفنتوس يكتفي بالتعادل أمام فيرونا.. وكريستيانو يواصل هوايته





سجل كريستيانو رونالدو هدفا في شباك هيلاس فيرونا لكنه لم يكن كافيا ليجنب يوفنتوس خسارة نقطتين في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.





وخاض رونالدو اليوم المباراة الثالثة له في مواجهة فيرونا منذ أن ارتدى اللاعب قميص يوفنتوس.





وكان رونالدو هز شباك فيرونا في كل من المباراتين السابقتين بالموسم الماضي حيث تبادل الفريقان الفوز على ملعبيهما بنفس النتيجة 2 / 1 فيما غاب رونالدو عن المباراة الأولى بين الفريقين في الموسم الحالي ، والتي انتهت بالتعادل 1 / 1 في 25 تشرين أول/أكتوبر الماضي بسبب إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.





ومع عودته للمشاركة في مواجهة فيرونا من خلال مباراة اليوم ، هز رونالدو الشباك للمرة الثالثة في ثلاث مباريات له أمام فيرونا.





ورفع يوفنتوس رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف ميلان وبفارق سبع نقاط عن انتر ميلان المتصدر.





ورفع فيرونا رصيده إلى 35 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن بفارق الأهداف فقط أمام ساسولو.





وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم رونالدو بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 49 وتعادل أنتونين باراك لفريق فيرونا في الدقيقة 78 .





ورغم ما يشكله هذا التعادل من زيادة الضغوط على أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس ، حافظ بيرلو على سجله خاليا من الهزائم كلاعب ومدرب في مواجهة فيرونا حيث سبق له أن خاض تسع مباريات أمام فيرونا كلاعب في صفوف انترميلان وريجينا وبريشيا وميلان ويوفنتوس وحقق فريقه الفوز في خمس من هذه المباريات مقابل أربعة تعادلات.





وخلال المباراة الوحيدة السابقة لبيرلو كمدرب أمام فيرونا ، تعادل بيرلو ويوفنتوس مع فيرونا في المباراة الأولى بالموسم الحالي ثم تعادلا اليوم في المباراة الثانية.





ورغم البداية القوية والسيطرة الميدانية ليوفنتوس في الدقائق الأولى ، كانت بداية الفرص الخطيرة لصالح فيرونا وإن حال القائم جون اهتزاز شباك السيدة العجوز.





وبعد مرور الدقائق العشرة الأولى من المباراة ، أصبح الأداء سجالا بين الفريقين وتعددت المحاولات على المرميين لكن دون ترجمة أي منها لأهداف في ظل عدم التركيز والدقة في إنهاء الهجمات.





ونال آرون رامزي نجم يوفنتوس إنذارا في الدقيقة 18 للخشونة مع ماتيا زاكايني.





وتلاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بدفاع فيرونا أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 25 ثم سدد الكرة قوية بيسراه ولكنها مرت خارج المرمى.





وتوالت المحاولات غير المجدية من الفريقين على المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.





ومع بداية الشوط الثاني ، لعب البرتغالي المخضرم ميجيل فيلوسو بدلا من الصربي الشاب إيفان إليتش في صفوف فيرونا.





وباغت يوفنتوس مضيفه بهدف التقدم في الدقيقة 49 بتوقيع البرتغالي رونالدو اثر هجمة منظمة سريعة مرر منها فيدريكو كييزا الكرة زاحفة من داخل منطقة الجزاء وقابلها رونالدو بتسديدة زاحفة سكنت المرمى.





ولكن فيرونا لم يستسلم لليأس وبحث الفريق بقوة عن هدف التعادل حتى نجح في ذلك بتسجيل هدف التعادل بضربة رأس من أنتونين باراك في الدقيقة 84 .





وجاء الهدف اثر هجمة سريعة للفريق وتمريرة عرضية لعبها داركو لازوفيتش وقابلها باراك بضربة رأس نموذجية.





وحرمت العارضة فيرونا من هدف الفوز عندما تصدت لتسديدة صاروخية من لازوفيتش نفسه في الدقيقة 85 لينتهي اللقاء بالتعادل.





وعاقب بولونيا ضيفه لاتسيو على إهدار ضربة جزاء مبكرة في المباراة وتغلب عليه 2 / صفر في وقت سابق اليوم.





وقفز بولونيا إلى وسط جدول المسابقة بعدما حقق فوزا ثمينا اليوم على لاتسيو 2 / صفر فيما مني لاتسيو بالهزيمة الثانية في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم.





وأهدر شيرو إيموبيلي ضربة جزاء للاتسيو في الدقيقة 17 ، وتلقى الفريق العقاب على إهدار هذه الفرصة للتقدم على مضيفه حيث تلقت شباك لاتسيو هدفين بتوقيع إبراهيما مباي ونيكولا سانسوني في الدقيقتين 19 و65 .





ورفع بولونيا رصيده إلى 28 نقطة ليقفز إلى المركز الحادي عشر وتجمد رصيد لاتسيو عند 43 نقطة في المركز السادس.





وسجل المهاجم إيمانويل جياسي هدفين في الشوط الثاني ليقلب تأخر فريقه سبيزيا بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى تعادل ثمين 2 / 2 مع بارما في وقت سابق اليوم.





وأنهى بارما الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما يان كرامو وهيرناني أزيفيدو جونيور في الدقيقتين 17 و25 ولكن سبيزيا رد في الشوط الثاني بثنائية سجلها جياسي في الدقيقتين 52 و72 لينتزع التعادل الثمين.





ورفع سبيزيا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر مقابل 15 نقطة لبارما صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير.



