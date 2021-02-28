محمد ثروت: أشارك في فيلم "ديدو" للنجمين كريم فهمي وحمدي الميرغني





قال الفنان محمد ثروت إنه سيشارك في فيلم ديدو مع الفنان كريم فهمى حمدى المرغنى وبيومى فؤاد، لافتا إلى أن الفيلم يمثل نقله مهمة له .









وأضاف ثروت اثناء حلوله ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" مع الاعلامى عمرو الليثى على شاشة "الحياة": انه يشارك كذلك في مسلسل جديد سيذاع في رمضان " بين السما والأرض " اخراج ماندو العدل وعامل دور المجنون في الاسناسير.





وأشار إلى أن الدور تحدي بالنسبة له لانه نفس الدور قدمه الأستاذ الكبير عبد المنعم إبراهيم وان الشخصية في المسلسل مختلفة.







