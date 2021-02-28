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محمد ثروت: أشارك في فيلم "ديدو" للنجمين كريم فهمي وحمدي الميرغني
الأحد 28/فبراير/2021 - 01:18 ص
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قال الفنان محمد ثروت إنه سيشارك في فيلم ديدو مع الفنان كريم فهمى حمدى المرغنى وبيومى فؤاد، لافتا إلى أن الفيلم يمثل نقله مهمة له .
وأضاف ثروت اثناء حلوله ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" مع الاعلامى عمرو الليثى على شاشة "الحياة": انه يشارك كذلك في مسلسل جديد سيذاع في رمضان " بين السما والأرض " اخراج ماندو العدل وعامل دور المجنون في الاسناسير.
وأشار إلى أن الدور تحدي بالنسبة له لانه نفس الدور قدمه الأستاذ الكبير عبد المنعم إبراهيم وان الشخصية في المسلسل مختلفة.
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