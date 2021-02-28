يسرا تكشف لأول مرة كواليس جديدة عن أغنية "٣ دقات"



كشفت النجمة يسرا، لأول مرة عن كواليس جديدة لأغنية "3 دقات"، قائلة: "كنا متفقين أن نتقابل يوم جمعة وكان خالد زوجى مسافر، فذهبت وكنت أنوى الاعتذار، فعندما قالوا لى أبو عايزك معاه فى الأغنية، رديت قلت أبو مين؟، وعرفت أن هذا اسمه وبمجرد سماعى للأغنية طلبت المايك وعملت 16 تراك فى ساعة واحدة".



وأضافت خلال لقائها مع النجم أمير كرارة فى برنامج "سهرانين"،على قناة "On": " هذا الأمر غريب لأنى كنت لم أغنى منذ عامين مثلا، ونجحت الأغنية نجاحا ساحقا، حيث حصلت على 700 مليون مشاهد، وعمرو دياب قالى إنها من أحلى الأغانى اللى بيحبها ودائما يطلب سماعها فى أى مكان، وبالمناسبة أنا أحب سماع أغانى عمرو دياب صوته رائع وجميل ومعانى أغانيه جميلة".



يذكر أن النجمة يسرا تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى المقبل "حرب أهلية"، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وتظهر يسرا فى دور جديد عليها تماماً وتعمل طبيبة تجميل وتجرى العديد من عمليات التجميل ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.