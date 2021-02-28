رد ناري لشقيقة أحمد مكي على شماتة الإرهابية به بعد إصابته بـ "كورونا"





كشفت إيناس مكي شقيقة الفنان أحمد مكي عن تطورات حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا، حيث قالت أن شقيقها إيجابي كورونا منذ 7 أيام ويخضع للعزل المنزلي منذ معرفته بإصابته.





وأضافت "مكي" في مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن": "بدعوات الناس إن شاء الله يعود إلينا وهناك شماتة في مكى لمجرد عمله بالأعمال الوطنية.





وأشارت إلى أن اللجان الإلكترونية بدأت في الهجوم عليه بمجرد مشاركته في عمل وطنى (السرب) يسرد القصة كما حدث بمجرد مشاركته في مشاهد رابعة.





وأكدت أن على أي فنان أن يترفع عن الرد على هذه اللجان كما يفعل مكى، وإن شاء الله يعود مكى لدوره في الامتياز والاختيار 2.



