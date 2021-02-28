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يسرا تكشف عن سبب حملتها ضد التنمر

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أفصحت النجمة يسرا، عن سبب حملتها ضد التنمر، حيث قالت "أولاد خالى اثنين يعيشان فى أمريكا منذ زمن وقد حدثت حالة تنمر لأحد أبنائهم فى المدرسة فهو كان جسمه هزيلا نوعا ما، فكره المدرسة وقرر عدم الذهاب إليها وبدأ يبنى جسمه حتى كبر أكثر من للازم فالتنمر يؤذى جدا، وفى أيام زمان لم يكن هناك تنمر".

وأضافت خلال لقائها مع النجم أمير كرارة في برنامج "سهرانين"، على قناة "On": "أعتقد أن السوشيال ميديا لها دخل كبير فى طريقتكم تفكيرنا ولا بد ألا نصدق كل ما يقال فى السوشيال ميديا".

يذكر أن النجمة يسرا تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى المقبل "حرب أهلية"، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وتظهر يسرا فى دور جديد عليها تماماً وتعمل طبيبة تجميل وتجرى العديد من عمليات التجميل ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

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يسرا حملة تنمر

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