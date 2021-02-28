ميدو يعلق على تعيينه مستشارا فنيا لبيراميدز

علق أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر والزمالك السابق، على توليه منصب المستشار الفني لنادي بيراميدز.





وقال ميدو في برنامجه "أوضة اللبس" على قناة النهار مساء الإثنين: "بيراميدز يمتلك كل مقومات النجاح، ويستحق مكانة أفضل من المتواجد بها في التوقيت الحالي".





وواصل: "سعيد بخوض تلك التجربة مع منظومة محترفة، وهو تحدي كبير".





وكان المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز أعلن إتمام الاتفاق مع الكابتن أحمد حسام "ميدو"، لتولي منصب المستشار الفني للنادي خلال المرحلة المقبلة.





وأوضح الرئيس التنفيذي أن الاتفاق مع ميدو لتولي منصب المستشار الفني، يأتي في ظل الخبرات التي يتمتع بها النجم الكبير خلال مشواره كلاعب ومدرب.





كما تم الاتفاق مع ميدو على أن يكون قائما بأعمال المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، بجانب مسئوليته الفنية.







