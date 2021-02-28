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أمريكا تجيز استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت السلطات الأمريكية قبل قليل، إجازة استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا للبالغين، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

هذا، وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر 2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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