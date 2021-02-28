بولونيا يحقق المفاجأة أمام لاتسيو





حقق بولونيا فوزا ثمينا على نظيره لاتسيو مساء السبت بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وقفز بولونيا إلى وسط جدول المسابقة بعدما حقق فوزا ثمينا اليوم على لاتسيو 2 / صفر فيما مني لاتسيو بالهزيمة الثانية في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم.





وأهدر شيرو إيموبيلي ضربة جزاء للاتسيو في الدقيقة 17 ، وتلقى الفريق العقاب على إهدار هذه الفرصة للتقدم على مضيفه حيث تلقت شباك لاتسيو هدفين بتوقيع إبراهيما مباي ونيكولا سانسوني في الدقيقتين 19 و65 .





ورفع بولونيا رصيده إلى 28 نقطة ليقفز إلى المركز الحادي عشر وتجمد رصيد لاتسيو عند 43 نقطة في المركز السادس.





وسجل المهاجم إيمانويل جياسي هدفين في الشوط الثاني ليقلب تأخر فريقه سبيزيا بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى تعادل ثمين 2 / 2 مع بارما في وقت سابق اليوم.





وأنهى بارما الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما يان كرامو وهيرناني أزيفيدو جونيور في الدقيقتين 17 و25 ولكن سبيزيا رد في الشوط الثاني بثنائية سجلها جياسي في الدقيقتين 52 و72 لينتزع التعادل الثمين.





ورفع سبيزيا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر مقابل 15 نقطة لبارما صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير.



