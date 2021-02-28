Advertisements

بولونيا يحقق المفاجأة أمام لاتسيو

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:30 ص
لاتسيو وبولونيا
لاتسيو وبولونيا
وكالات
Advertisements

حقق بولونيا فوزا ثمينا على نظيره لاتسيو مساء السبت بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.
 
وقفز بولونيا إلى وسط جدول المسابقة بعدما حقق فوزا ثمينا اليوم على لاتسيو 2 / صفر فيما مني لاتسيو بالهزيمة الثانية في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

وأهدر شيرو إيموبيلي ضربة جزاء للاتسيو في الدقيقة 17 ، وتلقى الفريق العقاب على إهدار هذه الفرصة للتقدم على مضيفه حيث تلقت شباك لاتسيو هدفين بتوقيع إبراهيما مباي ونيكولا سانسوني في الدقيقتين 19 و65 .

ورفع بولونيا رصيده إلى 28 نقطة ليقفز إلى المركز الحادي عشر وتجمد رصيد لاتسيو عند 43 نقطة في المركز السادس.

وسجل المهاجم إيمانويل جياسي هدفين في الشوط الثاني ليقلب تأخر فريقه سبيزيا بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى تعادل ثمين 2 / 2 مع بارما في وقت سابق اليوم.

وأنهى بارما الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما يان كرامو وهيرناني أزيفيدو جونيور في الدقيقتين 17 و25 ولكن سبيزيا رد في الشوط الثاني بثنائية سجلها جياسي في الدقيقتين 52 و72 لينتزع التعادل الثمين.

ورفع سبيزيا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر مقابل 15 نقطة لبارما صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاتسيو بولونيا اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يحدد شروطه للبقاء في ميت عقبة

منذ ساعة و نصف

وزير التعليم: أجهزة سيادية ترصد "مافيا" تسريب الامتحانات وسنواجهم (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا

منذ ساعتين

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 13 ساعة

وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 8 ساعات

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

شقيقة أحمد مكي تكشف حالته الصحية عقب إصابته بـ "كورونا" (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة.. عدد ضخم من المصريين سجلوا للحصول على اللقاح في أول نصف ساعة

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:10 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

11:03 م

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

08:51 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»