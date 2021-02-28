عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

أعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لإعادة الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة سادسة باتجاه المملكة، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

هذا، وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، اعتراض وتدمير، طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط بالسعودية.



