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عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:54 ص
علم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية
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أعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لإعادة الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة سادسة باتجاه المملكة، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

هذا، وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، اعتراض وتدمير، طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط بالسعودية.

ويصل عدد الطائرات المفخخة التي اعترضها التحالف يوم السبت، إلى 6 طائرات مسيرة، مشددا على أنه يعترض هذه الطائرات ويتم تدميرها.

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