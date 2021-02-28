يسرا: أمي ذهبت إلى السينما يوم ولادتي





قالت يسرا، إن والدتها ذهبت للسينما يوم ولادتها لمشاهدة فيلم "لحن الوفاء" مع إخواتها وبعد انتهاء الفيلم وأثناء عودتهم في السيارة الأجرة شعرت بتعب الولادة وذهبت للمستشفى وقامت بولادتى في الساعة الرابعة فجاة.



وأضافت خلال لقائها مع النجم أمير كرارة فى برنامج "سهرانين"،على قناة "On":"أخذت من والدتى كل شيء، هى كانت طيبة بشكل غير عادى وأحن شخص ممكن أن تقابله".



وأضافت "عندما كان أصدقائي يتأخرون في السؤال عنها كانت هى تسأل وتطمن عليهم، فأنا بعد وفاة أمى أشعر وكأن شيئا راح منى ، "عمرى مارجعت زى الأول" وكل ماتوحشنى بزورها ورحت زرتها في عيد ميلادى وقلتلها ماقدرتش أحتفل من غيرك".



يذكر أن النجمة يسرا تواصل تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى المقبل "حرب أهلية"، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وتظهر يسرا فى دور جديد عليها تماماً وتعمل طبيبة تجميل وتجرى العديد من عمليات التجميل ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.